شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة: إغلاق جزئي مؤقت لطريق المدينة المنورة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة جدة اليوم، بالتعاون مع مرور جدة، إغلاق طريق المدينة المنورة غداً الجمعة.وبينت أن الإغلاق يشمل الجزء الواقع ما بين شارع صاري وشارع قريش.وأوضحت أنه سيتم عمل تحويلات مرورية مؤقتة، وذلك لتنفيذ إزالة جسر المشاة، ابتداءً من الساعة 2 صباحاً حتى 11 صباحاً. // انتهى