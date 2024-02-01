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أمانة جدة: إغلاق جزئي مؤقت لطريق المدينة المنورة غدًا

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واس- المدينة المنورة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة: إغلاق جزئي مؤقت لطريق المدينة المنورة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة جدة اليوم، بالتعاون مع مرور جدة، إغلاق طريق المدينة المنورة غداً الجمعة.
وبينت أن الإغلاق يشمل الجزء الواقع ما بين شارع صاري وشارع قريش.

وأوضحت أنه سيتم عمل تحويلات مرورية مؤقتة، وذلك لتنفيذ إزالة جسر المشاة، ابتداءً من الساعة 2 صباحاً حتى 11 صباحاً. // انتهى
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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