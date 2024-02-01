شكرا لقرائتكم خبر عن محمية الملك سلمان.. ضبط 9 مركبات و25 شخصاً مخالفاً في "حرة الحرة" والان نبدء بالتفاصيل

فرق الجوالة في#هيئة_تطوير_محمية_الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز_الملكية

ترصد مخالفين لنظام البيئة داخل حدود المحمية pic.twitter.com/ABlpQyXMBM — هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية (@KSRNReserve) February 1, 2024

معايير بيئية عالمية

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية اليوم، عن ضبط 9 مركبات و 25 شخصاً من مخالفي الأنظمة داخل نطاق محمية حرة الحرة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي تم ضبطها شملت الدخول للأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح بذلك، مشيرة إلى أن قيمة المخالفات تراوحت ما بين 500 ريال و 2000 ريال. ترصد مخالفين لنظام البيئة داخل حدود المحمية This is a Twitter Status— هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية (@KSRNReserve)يأتي ذلك ضمن إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، ما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية، والإسهام في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.