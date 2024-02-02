شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف عن موعد أول أيام بذرة الست .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية ، إن السبت المقبل هو أول أيام “بذرة الست” ، ومدتها ستة أيام ، ويتم خلالها زراعة جميع المحاصيل الشتوية والصيفية .

وأوضح الزعاق أن العامة يسمون تلك الأيام “بذرة الست” وهي الأسبوع الأوحد بالسنة الذي تزرع فيه المحاصيل الشتوية والصيفية ، وتكون آخر 3 أيام من موسم “الشبط” وأول 3 أيام من موسم “العقارب” .

وأكد أن المحاصيل المزروعة في أيام عادة ما تكون ذات جودة عالية ، خاصة الورقيات والقرعيات .

كما لفت إلى أن الزراعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، زراعة صيفية وتكون في موسم الربيع ، وزراعة شتوية في موسم الخريف ، وزراعة مختلطة وتكون في أيام بذرة الست .