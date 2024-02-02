شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. إحباط تهريب محاولتين لتهريب القات والحشيش والان نبدء بالتفاصيل

القبض على 6 مخالفين

الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 292 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.وألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 66 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص. This is a Twitter Status بمنطقة عسير يحبط تهريب (292) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.