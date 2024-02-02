شكرا لقرائتكم خبر عن لراحة الزوار.. 4000 موقف في جوانب المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

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المساحة الإجمالية للمواقف

الدمام - شريف احمد - تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفير التسهيلات والخدمات كافة لزائري المسجد النبوي والمصلين، ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.ومن ضمن التسهيلات والخدمات المقدمة للزوار، يوجد أكثر من 4000 موقف مركبة بالمسجد النبوي في جهاته الأربع، بخمسة مداخل ومخارج.فمن من الجهة الشمالية مدخل ومخرج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومن الجهة الغربية مدخل ومخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن الجهة الجنوبية مدخل ومخرج قباء، ومن الجهة الشرقية مدخل ومخرج طريق الأمير عبدالمحسن ومدخل ومخرج طريق الملك عبدالعزيز.وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة لوقوف المركبات قرابة 199ألف متر مربع، وتضم 24 وحدة للوقوف، 8 منها مخصصة للمشتركين و16 للدفع الفوري.وتتسع كل وحدة لقرابة 184 مركبة، لتبلغ الطاقة الاستيعابية للمواقف المخصصة للمركبات 4416 موقفًا، كما يوجد 48 جهاز محاسبة ذاتية.أنظمة أمنيةوتحتوي مواقف المسجد على أنظمة أمنية لتحقيق الأمن والسكينة للزائرين على مركباتهم وممتلكاتهم من خلال الحراسات، كما يتوافر 679 كاميرا مراقبة أمنية.إضافة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة بتوفير أكثر من 800 طفاية حريق، و190 خرطوم إطفاء، وعدد 22915 سواتر مياه الحريق.