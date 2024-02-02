شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نايف للعلوم الأمنية تثري معرض القاهرة للكتاب بأكثر من 700 إصدار والان نبدء بالتفاصيل

إصدارات علمية وأمنية

الدمام - شريف احمد - تشارك جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في فعاليات الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار تنفيذها للخطة الإعلامية العربية الثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة التي أقرها مجلس وزراء الداخلية العرب لنشر الوعي والثقافة الأمنية، وضمن جهودها واهتماماتها بمجالات البحث العلمي والنشر الذي يُعَدّ أحد مرتكزات الجامعة الأساسية.وتأتي مشاركة الجامعة بإصداراتها التي بلغت ما يزيد على 700 إصدار علمي مُحَكّم، إدراكاً للدور المهم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يُعَدّ أحد أكبر الفعاليات الثقافية على الصعيد العربي والإقليمي.يتضمن جناح الجامعة عرضاً لإصداراتها العلمية والإعلامية والتوعوية في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية والثقافية في تخصصات الوقاية من الجريمة، والأدلة الجنائية، ونظم العدالة الجنائية والأمن السيبراني.إضافة إلى إصدارتها في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة والاتجار بالبشر التي أضحت مراجع رئيسة للباحثين في هذه المجالات عربياً ودولياً، والدوريات العلمية المحكمة المتخصصة.كما يعرض الجناح أفلاماً وثائقية تُعَرّف بمناشط الجامعة وإبراز الجوانب المهمة من الإنجازات التي حققتها في مجال اختصاصها واهتمامها، كمكافحة الإرهاب والمخدرات وعلوم الجريمة، والأمن الوطني، وحقوق الإنسان، وغيرها، إضافة إلى شاشات تفاعلية لاستعراض منتجات الجامعة الأكاديمية والبحثية.وتسعى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب من خلال هذه المشاركات في المعارض الدولية إلى تعزيز انتشار الكتاب الأمني والثقافة الأمنية، وإثراء المكتبة الأمنية العربية المتخصصة بكمّ مُقَدّر من الإصدارات العلمية.