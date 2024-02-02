المرصد السوري: غارات إسرائيلية على مواقع بطريق مطار دمشق

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محمد بن مسعود - الدمام - أكّد المرصد السوري، وقوع غارات إسرائيلية على مواقع بطريق مطار دمشق، وأشار إلى مقتل اثنين من القوات الموالية لإيران في دمشق بضرباتٍ إسرائيلية.

فيما قال الجيش السوري إن إسرائيل شنّت هجمات جوية من الجولان المحتل، واستهدفت مناطق جنوب دمشق.

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