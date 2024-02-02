شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من نشاط شديد للرياح على جازان والان نبدء بالتفاصيل

طقس اليوم

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من نشاط شديد للرياح وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية و ارتفاع الأمواج على منطقة جازان.وبين أن تلك الحالة تشمل مدينة جيزان، ومحافظات الدرب، وبيش، وفرسان، والمناطق الساحلية. موضحًا أنها تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة الملموس على معظم مناطق المملكة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران.وتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز).