شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أتربة مثارة على محافظة شرورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من أتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كم، على محافظة شرورة.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة 11 مساءً. حالة الطقس اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، - بمشيئة الله تعالى - توالى درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز).