شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية توضح عقوبة مستخدمي مصطلح الثغرات النظامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت وزارة الموارد والتنمية البشرية من التعامل مع الحسابات التي تدعي تحايلها على النظام عبر استخدام مصطلح “الثغرات النظامية”للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية والحصول على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق فهي حسابات تستهدف استنزاف أموالك دون النظر إلى الضرر الذي يلحق بك.

وأشارت إلى أن اتباعك الطرق الغير المشروعة يعرضك للمساءلة القانونية ويحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي وعقوبات منها السجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى عشر الآف ريال .