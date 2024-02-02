شكرا لمتابعة خبر عن محام يوضح أغرب حالات إثبات وفاة المورث حتى يتم توزيع تركته..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث المحامي محمد الغامدي عن أغرب حالات إثبات وفاة المورث حتى يتم وقال الغامدي :” أول إجراء لتوزيع الورث هو التحقق من وفاة المورث ويكون من خلال إما وفاته بشكل حقيقي أو متوفي حكما في حادث طائرة أو سفينة” واستشهد بما حدث عند وفاة شخص في عبارة السلام 98:

أهله ظلوا سنوات ينتطرونه ولم يعود ولم يجدوا جثته ففي هذه الحالة ترفع قضية في المحاكم ويثبت فقدان هذا الشخص ويستخرج صك بفقدانه فتعد بمثابة شهادة وفاة.

وأشار إلى أن الشرط الثاني هو التحقق من حياة الوارث بعد وفاة المورث وهذا يحدث في حوادث السيارات، مبينا أنه من الضروري معرفة من توفي قبل من؟ قائلا: فلو شهد مثلا رجال الأمن أن الابن كان حيا بعد وفاة والده في الحادث ورثه، مشيرا إلى أن فرق الدقائق تفرق من يرث ومن لا يرث، موضحا أن الشرط الثالث هو العلم بالجهة الموجبة للإرث بمعنى هل أنت وارث وتنطق عليك الشروط أم لا.