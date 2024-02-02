انت الان تتابع متحدث "الأرصاد": جدة سجلت 17 درجة فجراً ولم نلامس الصفر على الشمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 فبراير 2024, 1:30 مساءً

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن جدة ⁩سجلت فجر اليوم ⁧الجمعة⁩ 17 درجة مئوية، فيما سجلت ⁧ينبع⁩ الأقل بين مدن ساحل ⁧البحر الأحمر⁩ بـ 8 درجات مئوية. وفي التفاصيل، قال "القحطاني": "لم نلامس الصفر المئوي حتى الآن على الشمال، من محطات المركز". وأضاف: "جدة سجلت أدنى درجة حرارة منذ 1970م وكانت في شتاء 1993م بـ 9.8 درجات مئوية"، وفقاً للسجلات المناخية للمركز.

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