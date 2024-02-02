انت الان تتابع بالصور.. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة يؤدون "الجمعة" بالحرم النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، اليوم صلاة الجمعة في المسجد النبوي وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة.

واستمع الضيوف إلى خطبة الجمعة التي ألقاها إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم، والتي تحدَّث فيها عن البلاء والكروب التي تحل ببني آدم منذ أن أكل آدم أبو البشر - عليه السلام - من الشجرة، وأُهبِطَ إلى الأرض، وهم ينتقلون من بلاء إلى بلاء، وأن أعظم الناسِ بلاءً الأنبياء ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، وبيَّن بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية عظم البلاء، ووجوب الصبر عليه؛ لينال العبد الآجر بذلك، مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم وأحاديث من السيرة النبوية، ثم ابتهل إلى المولى القدير أن يتقبل من المسلمين صالح أعمالهم، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لكل خير ورشاد.

يذكر أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن البرنامج ويمثلون الدفعة الثانية لعام 2024، حيث تضم المجموعة الثانية 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة، يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهي (البوسنة والهرسك، والبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، واليونان ، وبلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وبريطانيا، والبرازيل، والأرجنتين).