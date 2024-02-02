شكرا لقرائتكم خبر عن السمر والسلم.. أهم الأشجار المزروعة في حملة تشجير وادي العرج والان نبدء بالتفاصيل

بيئة خضراء مستدامة

الدمام - شريف احمد - نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم، مبادرات للتشجير ضمن البرنامج الوطني للتشجير، الذي يُنَفّذ بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وبالتعاون مع الشراكة المجتمعية.وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة اضم عبد الرحمن بن رجب بن علي المالكي، أن مكتب الوزارة يسعى في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية مع جميع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، لإتاحة فرص تطوعية عبر المنصة التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل تكثيف وزيادة المسطحات الخضراء في كافة المواقع بالمحافظة.وقال المالكي، إن المرحلة الأولى شملت زراعة شتلات بريه من «السمر والسلم» على امتداد وادي العرج بالمحافظة للاستفادة من مصادر المياه الطبيعية.وأوضح أنه قام بالمبادرة منسوبي المكتب مساهمة منهم في هذا العمل الذي سيمتد إلى مراحل أخرى للوصول إلى الأعداد المستهدفة، مبينًا أن ذلك يأتي ضمن البرنامج الوطني للتشجير الذي يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة وصولاً إلى بيئة خضراء مستدامة.