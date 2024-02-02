شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب وطالبات المملكة يحققون 9 جوائز بمنافسات ”تايسف 2024“ في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

جوائز كبرى

جوائز خاصة

الدمام - شريف احمد - حقّق طلاب وطالبات المملكة 9 جوائز كبرى وجوائز خاصة في منافسات المعرض الدولي العلمي ”تايسف 2024“ والمقام في العاصمة التايوانية تايبيه خلال الفترة من 28 يناير إلى 2 فبراير.وفاز الطلاب والطالبات بمراكز متقدمة في منافسة مع أكثر من 600 طالباً وطالبة من 27 دولة من طلبة التعليم العام بالمرحلتين المتوسطة والثانوية.فاز طلبة المملكة ب 7 جوائز كبرى بحصولهم على مراكز متقدمة من الثاني إلى الرابع في مجالات الهندسة، والهندسة البيئية، والطب والحياة، والكيمياء وعلوم الأرض والبيئة، بالإضافة إلى جائزتين خاصتين في الإنجاز في مجالي الفيزياء والفلك، وفي علوم الحاسب.حيث حققت الطالبة كادي جمال البوعبيد، من مدارس الأنجال بإدارة تعليم الأحساء، المركز الثاني في مجال الهندسة، والطالبة غلا تركي المعبدي، من الثانوية الخامسة بإدارة تعليم جازان، المركز الثاني في مجال الهندسة، فيما حققت الطالبة يارا عبدالله الوادعي، من مدارس منارات الرياض بإدارة تعليم الرياض، المركز الثالث في مجال الهندسة.وحققت الطالبة أريج عبدالله القرني، من مدارس البتول بإدارة تعليم مكة، المركز الثالث في مجال الطب والحياة، وحققت الطالبة نورة ماجد القرعاوي، من مدارس الجامعة بإدارة تعليم المنطقة الشرقية، المركز الثالث في مجال الكيمياء.وحصل الطالب عبدالله فهد العتيبي، من ثانوية ابن النفيس بإدارة تعليم الخرج، على جائزة المركز الثالث في مجال الهندسة، والطالب سالم عويض الصاعدي، من ثانوية الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بإدارة تعليم المدينة المنورة، على المركز الرابع في مجال علوم الأرض والبيئة.في الجوائز الخاصة حصل الطالب أحمد علي المير، من مدارس الجامعة بإدارة تعليم الشرقية، على جائزة خاصة في الإنجاز في مجال الفيزياء والفلك، كما حصلت الطالبة جوري سلطان البصيلي، من مدارس التربية النموذجية بإدارة تعليم الرياض، على جائزة خاصة في الإنجاز في مجال علوم الحاسب، وتمنح الجوائز الخاصة للفائزين بها وفق معايير ومقاييس خاصة من جامعات ومراكز ومعاهد بحثية.ويقام المعرض الدولي العلمي ”تايسف 2024“ سنوياً في مدينة تايبيه برعاية وزارة التعليم في تايوان، وبتنظيم من مركز تايوان الوطني لتعليم العلوم للتنافس بين طلبة التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية في المشاريع والأبحاث والابتكارات العلمية ضمن عدة مجالات متنوعة ومختلفة للدول المشاركة.