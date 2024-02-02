شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القصيم تطلق النسخة الخامسة من حملة "توعية وصحة وتثقيف" الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطلق جامعة القصيم، النسخة الخامسة من حملتها الشاملة "توعية وصحة وتثقيف"، يوم الأحد القادم وتستمر لمدة 5 أيام. وتستهدف الحملة تقديم برامج خدمية وصحية متنوعة لأهالي مركز دخنة والقرى التابعة له بمحافظة الرس. خدمات مجتمعية متنوعة وتتضمن الحملة أكثر من 300 برنامج مختلف في مقرها الرئيس بمتنزه خزاز بمركز دخنة، وفي عدد من المدارس والمساجد في المركز.

وتهدف الجامعة من خلال إقامتها للحملة إلى تقديم خدماتها المجتمعية، عبر كافة أفرعها وتخصصاتها، والتي تعد أحد مرتكزات رسالة الجامعة الوطنية ومسؤوليتها تجاه الوطن والمجتمع. برامج الحملة وتتنوع البرامج المقدمة منها: البرامج الشرعية، والتربوية والوطنية، والعيادات الطبية، وطب الأسنان، وبرامج صحية وتغذوية، وتدريبية ومهارية، ومختبرات وأشعة، وقافلة بيطرية، وترفيهية ورياضية.

يقدم البرامج قرابة 500 من كوادر الجامعة المختصين، والطلبة المتطوعين في مختلف التخصصات.