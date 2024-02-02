شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إحباط تهريب 270 كيلو من نبات القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. This is a Twitter Status بمنطقة جازان يحبط تهريب (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)
وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. This is a Twitter Status بمنطقة جازان يحبط تهريب (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)
#حرس_الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/E1iQ8Txctz— حرس الحدود السعودي (@BG994) February 2, 2024
مكافحة المخدراتتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].
وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.