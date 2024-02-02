شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع 7 عقود.. "التطوير الدفاعي" تكشف مشاركتها بمعرض الدفاع العالمي والان نبدء بالتفاصيل

معرض الدفاع العالمي 2024

يرحب معرض الدفاع العالمي 2024 بقادة صناعة قطاع الدفاع والأمن من كافة أنحاء العالم، حيث يسهم المعرض بشكل فعّال في عرض أحدث الابتكارات في القطاع، وتعزيز تظافر الجهود من أجل توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية.

لمعرفة المزيد، عن #WDS2024 يرجى زيارة الرابط:... pic.twitter.com/JS0P0GI1Fx— الهيئة العامة للصناعات العسكرية (@GAMI_KSA) يرحب معرض الدفاع العالمي 2024 بقادة صناعة قطاع الدفاع والأمن من كافة أنحاء العالم، حيث يسهم المعرض بشكل فعّال في عرض أحدث الابتكارات في القطاع، وتعزيز تظافر الجهود من أجل توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية.



لمعرفة المزيد، عن #WDS2024 يرجى زيارة الرابط:… pic.twitter.com/JS0P0GI1Fx — الهيئة العامة للصناعات العسكرية (@GAMI_KSA) January 30, 2024

برنامج مواهب المستقبل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي "جاد" عن تفاصيل استعداداتها للمشاركة في "معرض الدفاع العالمي 2024".وأكدت اكتمال استعدادتها، والتي تتزامن مع إطلاقها منصة "جاد" الموجهة لجميع المبتكرين والمبدعين والمهتمين بأنشطة البحث والتطوير والابتكار في المجالات التقنية والأنظمة الدفاعية.كما تهدف المنصة إلى تحويل الأفكار لخدمات ومنتجات ابتكارية، وجذب المواهب والمبتكرين للإسهام في التطوير الدفاعي ورفع جاهزية قطاع الأمن والدفاع.ومن المقرر أن توقع الهيئة العامة للتطوير الدفاعي "جاد" خلال أيام المعرض 7 عقود مع من شركات ومراكز وطنية فاعلة في مجال البحث والتطوير الدفاعي.وتستعرض هيئة التطوير الدفاعي في جناحها رحلة تأسيس وعمل الهيئة في المملكة، إلى جانب إبراز الدور الريادي للهيئة في مجال البحث والتطوير الدفاعي، وما حققته من إنجازات في مواءمة جهود التطوير الدفاعي.هذا بالإضافة إلى مشاركة منسوبي الهيئة في الفعاليات المصاحبة للمعرض، كالجلسات الحوارية وجلسات الريادة الفكرية وبرنامج لقاء الحكوميين وبرنامج مواهب المستقبل.ويأتي المعرض في نسخته الثانية التي ستقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات شمال العاصمة الرياض.وفي عام 2021 وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة باسم "الهيئة العامة للتطوير الدفاعي"، وتعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها.