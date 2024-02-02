شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. 5880 متطوعًا ومتطوعة في مبادرات البيئة خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة تنظيم 189 مبادرة تطوعية خلال العام الماضي 2023.

وأشارت إلى أنها طرحتها عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، بمشاركة 5880 متطوعًا ومتطوعة. إنشاء 3 فرق تطوعية

وذكرت أن عدد الساعات التطوعية للمبادرات تجاوز 46.873 ساعة، من خلال المشاركة في أعمال الخدمة المجتمعية، وإفطار الصائمين، وخدمة ضيوف الرحمن في ساحات المسجد النبوي الشريف.

إضافة إلى تقديم ورش العمل في المدارس للتوعية بمخاطر الهدر الغذائي على البيئة والتعاون مع جمعية حفظ النعمة بالمنطقة.

ولفت إلى أنه في عام 2023م أنشئ 3 فرق تطوعية تهدف إلى استدامة القيم البيئية والمسؤولية المجتمعية في منطقة المدينة المنورة، وهي فريق عطاء وطن، وفريق مُلهم بمحافظة ينبع، وفريق وادي الفرع التطوعي. طرح وتنظيم المبادرات التطوعية

ويستهدف توفير بيئة للمتطوعين تعمل على تحفيزهم وإشراكهم في أعمال تطوعية تعود بالنفع على المجتمع، وطرح وتنظيم المبادرات التطوعية في مجالات البيئة والمياه والزراعة مستقبلًا.

ويأتي ذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة في المجال التطوعي للوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة، و 50 مليون ساعة تطوعية في عام 2030.