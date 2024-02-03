شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اكتمال وصول 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات البارزة والان نبدء بالتفاصيل

برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة

تقديم أرقى الخدمات

أهمية الأُخوة في الله تعالى

الدمام - شريف احمد - اكتمل وصول ضيوف الدفعة الثانية لعام 2024 إلى المدينة المنورة من المعتمرين المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة.ووصل اليوم آخر وفود ضيوف البرنامج، الذي يضم 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.وهذه الدول هي: البوسنة والهرسك، ألبانيا، كوسوفو، مقدونيا، كرواتيا، سلوفينيا، الجبل الأسود، صربيا، اليونان، بلغاريا، رومانيا، بولندا، بريطانيا، البرازيل، والأرجنتين.وأعدت الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، برنامجًا ثريًا منوعًا للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة.ويتضمن زيارة مسجد قباء والمواقع التاريخية والثقافية في المدينة المنورة قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.وقد تضافرت جهود اللجان العاملة في البرنامج لتقديم أرقى الخدمات لضيوف خادم الحرمين الشريفين.وكان برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، في دفعاته الـ 15 السابقة استضاف 3250 معتمراً ومعتمرة، من المسلمين حول العالم.كما التقى بهم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان.وأكد البعيجان في حديثه على أهمية الأُخوة في الله تعالى، والاعتصام بحبل الله المتين.وشدد على أهمية وحدة المسلمين والسعي فيما بينهم والوقوف صفاً واحداً ضد المكائد للإسلام والمسلمين.ويأتي هذا اللقاء يأتي ضمن البرامج المُعدة من قبل الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، وتتبعه برامج منوعة خلال إقامتهم في المدينة المنورة، كزيارة مسجد قباء والمواقع التاريخية والثقافية قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.