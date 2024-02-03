شكرا لمتابعة خبر عن قصة شاب حول هوايته في تربية النمل إلى استثمار ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استطاع الشاب أحمد الجمعان تحويل شغفه في تربية النمل إلى استثمار دائم ، بعدما تزايد الاهتمام بشراء النمل في المملكة ودول الخليج .

وتحدث الجمعان في لقائه مع قناة «MBC» ، عن تفاصيل حياة النمل في مختلف المستعمرات التي يصنعها بطرق مختلفة في منزله ، حيث تظهر المستعمرات وهي تتفرع وتتميز بطرق وأماكن مختلفة في تربية اليرقات .

وأوضح أنه بدأ تربية النمل منذ 5 أعوام تقريباً ، مشيراً إلى انجذابه لتربية النمل جاء من أجل معرفة طريقة حياتهم الغامضة والخفية .

كما أشار إلى سعر بعض ملكات النمل والتي تصل إلى 5000 ريال ، موضحاً تواجد أنواع كثيرة من النمل وأبرزها النجار والعامل والمحارب والآسيوي .