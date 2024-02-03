شكرا لقرائتكم تركي بن طلال لأمير الحدود الشمالية : تكامل جهودنا رؤية بلاد ومنهج وطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رحب الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، باسمه وباسم أهالي منطقة عسير، بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية والوفد المرافق له، والذي وصل إلى منطقة عسير مساء السبت الماضي، في زيارة استمرت ثلاثة أيام، في إطار تبادل الخبرات بين إمارات المناطق ضمن رؤية المملكة 2030.

قد يهمّك أيضاً

وقـال الأمير تركي بن طلال: “أن نتعاون فتلك حكمـة قيادة بلادنا، وأن نتـواءم فتلك حنكة قيادة بلادنا، أما أن تتكامل جهودنا وتتعزز؛ فتلك رؤية بلاد، ومنهج وطن منذ 300 عام”.

جـاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامته الإمارة، لأمير منطقة الحدود الشمالية الوفد المرافـق فـي الصالة الملكية بالخالدية في أبها، بحضور سمو نائب أمير منطقة عسير الأمير خالد بن سطام بن سعود، وقيادات المنطقة، وعدد من المشايخ والأعيان والأهالي والشباب.

ورفع أمير منطقة عسير خلال كلمته الترحيبية بـ”ضيف عسير” الشكر لقيادة البلاد- أيدها الله- لما توليه لإمـارات الـمناطق من دعم واهتمام بكل ما يسهم في خدمة الوطن، مشيرًا إلى أن هـذا الـتـعـاون والـتـكـامـل بـيـن إمـارات الـمـناطـق نـابـع من حكمـة وحنكة ورؤية القيادة ومنهج هذا الوطن.

زيارة أمير الحدود الشمالية

إلـى ذلك شكر الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة عسير وأهالي المنطقة على جهودهـم الجليـة لتطوير هذا الجـزء من الوطن، والوصول به إلى العالميـة، مؤكدًا أن منطقة الحدود الشمالية تستمد من عسير وأميرها وأهلها الكرام كثيرًا من الرؤى التي تمتد آفاقها إلى أقصى شمال المملكة.

تكامـل العمل التنموي

وأشار سموه إلى تكامـل العمل التنموي بين جميع مناطق المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله-، مقدمًا التحية والتقدير والاعتزاز باسمه وباسم أهالي الحدود الشمالية إلى أهالي منطقة عسير وأميرها.

التعاون بين جميع القطاعـات

وأكد سموه أن وزارة الداخلية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تشجع علـى مثل هـذه الزيارات التي تهدف إلى التعاون بين جميع القطاعـات في إمارات المناطق والتنسيق الدائم وتبادل الخبرات وتضمنت زيـارة أمير منطقة الحدود الشمالية والوفد المرافق، عـدة مواقع منهـا “مقر إمارة منطقة عسير، وهيئة تطوير المنطقة، ومركز العمليات الموحد الذي يختص بالتنسيق بين القطاعات الحكومية في المنطقـة، إلى جانب الاطلاع على تجربة المشهد الحضري، وزيارة القرى التراثية العريقة، وعدد من المشروعات الكبرى في المنطقة.