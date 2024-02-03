شكرا لقرائتكم جامعة المجمعة تعلن موعد القبول في برامج الدراسات العليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة المجمعة، مُمثلة في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، عن موعد القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1446هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

عدد البرامج:

– عدد (22) برنامجًا في مختلف التخصصات.

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البرامج:

– ماجستير العلوم في المختبرات الإكلينيكية.

– ماجستير العلوم في التمريض- الإدارة والقيادة.

– ماجستير العلوم في العلاج الطبيعي.

– ماجستير العلوم في الهندسة الطبية الحيوية.

– ماجستير إدارة الموارد البشرية.

– ماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.

– ماجستير إدارة الأعمال.

– ماجستير القانون الخاص.

– ماجستير القانون العام.

– ماجستير الآداب في المناهج وطرق التدريس العامة.

– ماجستير الآداب في اللغويات التطبيقية.

– ماجستير الآداب في هندسة الطاقة المتجددة.

– ماجستير الأمن السيبراني والأدلة الرقمية.

– ماجستير العلوم في الفيزياء.

– ماجستير علم البيانات.

– ماجستير القرآن وعلومه.

– ماجستير الفقه وأصوله.

– ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة.

– ماجستير الحديث وعلومه.

– ماجستير الآداب في الأدب والنقد.

– ماجستير اللغويات.

– ماجستير الآداب في التربية الخاصة.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/07/23هـ الموافق 2024/02/04م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1445/08/23هـ الموافق 2024/03/04م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا