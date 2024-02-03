- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم جامعة المجمعة تعلن موعد القبول في برامج الدراسات العليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة المجمعة، مُمثلة في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، عن موعد القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1446هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.
عدد البرامج:
– عدد (22) برنامجًا في مختلف التخصصات.
قد يهمّك أيضاً
البرامج:
– ماجستير العلوم في المختبرات الإكلينيكية.
– ماجستير العلوم في التمريض- الإدارة والقيادة.
– ماجستير العلوم في العلاج الطبيعي.
– ماجستير العلوم في الهندسة الطبية الحيوية.
– ماجستير إدارة الموارد البشرية.
– ماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.
– ماجستير إدارة الأعمال.
– ماجستير القانون الخاص.
– ماجستير القانون العام.
– ماجستير الآداب في المناهج وطرق التدريس العامة.
– ماجستير الآداب في اللغويات التطبيقية.
– ماجستير الآداب في هندسة الطاقة المتجددة.
– ماجستير الأمن السيبراني والأدلة الرقمية.
– ماجستير العلوم في الفيزياء.
– ماجستير علم البيانات.
– ماجستير القرآن وعلومه.
– ماجستير الفقه وأصوله.
– ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة.
– ماجستير الحديث وعلومه.
– ماجستير الآداب في الأدب والنقد.
– ماجستير اللغويات.
– ماجستير الآداب في التربية الخاصة.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/07/23هـ الموافق 2024/02/04م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1445/08/23هـ الموافق 2024/03/04م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا