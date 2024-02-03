انت الان تتابع ضمن جولاته التفقدية.. نائب أمير مكة يبدأ غدًا بزيارة 6 محافظات ويلتقي الأهاليَ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2024, 10:53 صباحاً

يستكمل نائبُ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ‎سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، غدًا الأحد، جولاتِه التفقُّديةَ على محافظات: الطائف، ميسان، الخرمة، المويه، تربة، ورنية، ويلتقي خلال جولاته أهاليَ المحافظات، كما يترأّس اجتماعَ المجالس المحلية، ويطلع على المشاريع المنجزة، والجاري تنفيذها، والمعتمدة. وخلال الزيارة سيدشّن الأميرُ ‎سعود بن مشعل بن عبدالعزيز عددًا من المشاريع التنموية، يرافقه في الجولات مسؤولو القطاعات الحكومية بالمنطقة؛ بهدف تعزيز التواصل المباشر بين المسؤول والمواطن. وتأتي زياراتُ نائب أمير منطقة مكّة المكرمة لمحافظات المنطقة، وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يحفظهما الله، وبمتابعة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبتكليف مباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ بهدف الالتقاء بأهالي المحافظات وتلبية مطالبهم وفق تطلعات ولاة الأمر، كذلك الوقوف ميدانيًّا على مشاريع التنمية ومتابعة سير العمل فيها. وكان نائبُ أمير منطقة مكة المكرمة قد اختتم زيارتَه لمحافظات جنوب المنطقة الاثنين الماضي، بعد زيارته لمحافظة الليث والقنفذة والعرضيات وأضم، ترأّس خلالها اجتماعَ المجالس المحلية، واطّلع على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة، والتقى المواطنين.

كانت هذه تفاصيل خبر ضمن جولاته التفقدية.. نائب أمير مكة يبدأ غدًا بزيارة 6 محافظات ويلتقي الأهاليَ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.