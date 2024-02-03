شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة الدينية والان نبدء بالتفاصيل

زيارة معالم المدينة

الدمام - شريف احمد - زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، مقبرة الشهداء وجبل الرماة ومسجد قباء.جاء ذلك ضمن البرنامج الثقافي الذي أعدته الوزارة للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة قبل انتقالهم إلى مكة المكرمة.استهل ضيوف البرنامج زياراتهم بالذهاب لمقبرة الشهداء والوقوف على جبل الرماة، واستمعوا إلى ما يسن فعله عند زيارتهم المقبرة، إضافة لبعض القصص والمعلومات التاريخية الإسلامية لجبل الرماة ودوره في معركة أحد من المرشدين بالموقع.كما زار الضيوف مسجد قباء، وتعرفوا على قيمته التاريخية وفضله، وصلوا فيه ركعتين اقتداءً بالرسول - صلى الله عليه وسلم-.وعبّر عدد من الضيوف عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما وجدوه من خدمات، ما سهل لهم زيارة المعالم الإسلامية التاريخية والوقوف عليها ، ما يجسد عناية واهتمام المملكة بالإسلام والمسلمين.