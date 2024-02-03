شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الـ 3 لمنتدى المياه السعودي نهاية إبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

إدارة الموارد المائية

الدمام - شريف احمد - تنطلق بالرياض خلال الفترة من 29 إبريل حتى 1 مايو المقبل، فعاليات النسخة الـ 3 لمنتدى المياه السعودي، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة بهدف تعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه قطاع المياه في المملكة، ووضع الحلول المقترحة للحفاظ على هذا الثروة الحيوية.ويعتبر المنتدى منصة للتواصل والتفاعل بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتسليط الضوء على أهمية المياه وأوضاعها في المملكة والعالم، بجانب تحديد الاحتياجات والفرص وصقل السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى الحفاظ على المياه، وضمان توفيرها بكميات كافية وبجودة عالية للأجيال القادمة.تتضمن محاور المنتدى عرض ومناقشة عدة مواضيع تتعلق بإدارة الموارد المائية في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة التحديات التي تواجه إدارة المياه في المملكة، وتحديد الحلول المبتكرة للتعامل معها، وكذلك استعراض ومناقشة التكنولوجيا والابتكار وأفضل الممارسات في مجال إدارة المياه واستدامتها، ومناقشة كيفية ضمان توفر المياه المستدام في ظل زيادة الطلب عليها وتغيرات المناخ في عدة محاور رئيسة.وسيصاحب المنتدى معرضًا يضم شركات التقنية والاستشارات، حيث سيتم عرض أدوات وتقنيات حديثة تشمل تطبيق الذكاء الاصطناعي والابتكارات في مجال أبحاث المياه.ومن المتوقع أن يشهد المنتدى حضورًا كبيرًا من القادة والخبراء في قطاع المياه محليًا واقليميًا ودوليًا، ما يتيح الفرصة للاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات.وتأتي النسخة الثالثة من منتدى المياه السعودي، في ظل التحديات المائية التي تواجه العالم، مثل ندرة المياه وتلوثها وتغير المناخ، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه.