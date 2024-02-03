شكرا لقرائتكم خبر عن صور| حملة لرفع مستوى الوعي بين عربات الطعام المتنقلة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت لجنة معالجة الانتشار العشوائي للباعة الجائلين التابعة لأمانة الأحساء، حملة ميدانية على عربات الطعام المتنقلة "آيس كريم"، وذلك لرفع مستوى الوعي والالتزام بالاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية.

وتهدف الحملة إلى توعية أصحاب عربات الطعام المتنقلة بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية، مثل الحصول على رخصة مزاولة المهنة من الأمانة الالتزام بقواعد النظافة الشخصية والعامة، واستخدام مواد غذائية آمنة وسليمة، وحفظ المواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة، وعرض المواد الغذائية بشكل لائق. التأكيد على الالتزام.



وتمت خلال الحملة، التي استهدفت عدداً من المواقع في المحافظة، والتأكد من التزام الباعة المتجولين بالاشتراطات الصحية، مثل استخدام أدوات نظيفة وصحية، وارتداء الزي المخصص، والحفاظ على نظافة الموقع.





من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء، خالد بو شل، على أهمية هذه الحملات في رفع مستوى الوعي بين أصحاب عربات الطعام المتنقلة، مشدداً على ضرورة التزامهم بالاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية، مشيراً إلى أن الأمانة ستواصل تنفيذ هذه الحملات بشكل دوري لضمان التزام جميع عربات الطعام المتنقلة بالاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية.

ودعا أصحاب عربات الطعام المتنقلة إلى التعاون مع الأمانة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، مؤكداً على حرص الأمانة على تقديم كافة التسهيلات والدعم لهم، لافتًا إلى أن توعية أصحاب عربات الطعام المتنقلة هي مسؤولية الجميع، داعياً أفراد المجتمع إلى التبليغ عن أي مخالفات تتعلق بانتشار الباعة الجائلين بشكل عشوائي.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء، خالد بو شل، على أهمية هذه الحملات في رفع مستوى الوعي بين أصحاب عربات الطعام المتنقلة، مشدداً على ضرورة التزامهم بالاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية، مشيراً إلى أن الأمانة ستواصل تنفيذ هذه الحملات بشكل دوري لضمان التزام جميع عربات الطعام المتنقلة بالاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية.ودعا أصحاب عربات الطعام المتنقلة إلى التعاون مع الأمانة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، مؤكداً على حرص الأمانة على تقديم كافة التسهيلات والدعم لهم، لافتًا إلى أن توعية أصحاب عربات الطعام المتنقلة هي مسؤولية الجميع، داعياً أفراد المجتمع إلى التبليغ عن أي مخالفات تتعلق بانتشار الباعة الجائلين بشكل عشوائي.

التوعية بين بين أصحاب العربات