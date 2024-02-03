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شكرا لقرائتكم خبر عن أيقونة المعمار الإسلامي.. جولة لـ "اليوم" في أبراج الساعة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعد برج الساعة المطل على المسجد الحرام من أبرز المعالم الحضارية في العالم، وهو وقف الملك عبدالعزيز الذي تتربع على قمته أعلى وأكبر ساعة في العالم وتحتوي على أكبر شعار للمملكة، ويعلوها أكبر لفظ «الجلالة» مع أكبر هلال إسلامي في العالم.
ورصدت ”الخليج 365” المبنى الذي يعد من أكبر المباني السكنية والتجارية في العالم من حيث المساحة، إذ تبلغ مسطحات المشروع «1,500.000» مليون متر مربع، وهو مكون من 7 أبراج متلاصقة، وبارتفاعات مختلفة يصل ارتفاع البرج الرئيسي فيه إلى 601 مترًا، ويستوعب عدداً كبيراً من الزوار وضيوف الرحمن بطاقة 20 مليون زائر سنوياً.
وبين أنها عبارة عن 7 أبراج فاخرة بإطلالات بانورامية على الكعبة المشرفة، وباتصال مباشر مع ساحة الحرم المكي الشريف من جهة باب الملك عبد العزيز، ومركز تجاري متكامل لخدمة زوار بيت الله الحرام.
وأضاف أن أبراج الساعة الآن ليست فقط مجموعة فنادق أو مركز تجاري، بل هي منصة وطنية تقوم بعمل فعاليات حضارية ثقافية وطنية، تتناول الحضارة والثقافة التاريخية السعودية والمشاريع القادمة مثل نيوم ووكالة الفضاء والقدية وغيرها الكثير، تقدم لزوار الأبراج بـ 8 لغات عالمية لتصل إلى أكبر قدر من المعتمرين لإثراء تجربة المعتمر والزائر والحاج والعودة لبلادهم والحديث عن بلادنا الغالية بكل إيجابية.
وتابع أن الساعة تحتوي على عقرب الدقائق بطول نحو 21 مترًا وبوزن نحو 3 طن، وعقرب الساعات بطول نحو 17 متر ووزن نحو 2 طن.
وبين أن الساعة أكبر من ساعة "بيج بن" بأربع مراكز، ويستطيع الزائرون رؤيتها من على بعد 35 كيلو مترًا وهي على 4 جهات عملاقة ومن يزورها عن قرب يراها مذهلة.
وأكد أنها مرجع دقيق للتوقيت، إذ إنها لا تتعطل لأن الصيانة فيها على مدار الساعة وهي تعمل على طاقة تشغيليه متكاملة وتخضع للمراقبة الدائمة كونها رمز من رموز مجمع الأبراج.
ورصدت ”الخليج 365” المبنى الذي يعد من أكبر المباني السكنية والتجارية في العالم من حيث المساحة، إذ تبلغ مسطحات المشروع «1,500.000» مليون متر مربع، وهو مكون من 7 أبراج متلاصقة، وبارتفاعات مختلفة يصل ارتفاع البرج الرئيسي فيه إلى 601 مترًا، ويستوعب عدداً كبيراً من الزوار وضيوف الرحمن بطاقة 20 مليون زائر سنوياً.
أيقونة المعمار الإسلاميقال مدير الاتصال المؤسسي بمجمع أبراج الساعة بمكة المكرمة فادي الذهبي، إن أبراج الساعة هي أيقونة المعمار الإسلامي، وهي فخر سعودي إسلامي يأتي إليه الناس من كافة أنحاء العالم سنوياً، بمعدل أكثر من 60 ألف زائر يومياً.
وبين أنها عبارة عن 7 أبراج فاخرة بإطلالات بانورامية على الكعبة المشرفة، وباتصال مباشر مع ساحة الحرم المكي الشريف من جهة باب الملك عبد العزيز، ومركز تجاري متكامل لخدمة زوار بيت الله الحرام.
وأضاف أن أبراج الساعة الآن ليست فقط مجموعة فنادق أو مركز تجاري، بل هي منصة وطنية تقوم بعمل فعاليات حضارية ثقافية وطنية، تتناول الحضارة والثقافة التاريخية السعودية والمشاريع القادمة مثل نيوم ووكالة الفضاء والقدية وغيرها الكثير، تقدم لزوار الأبراج بـ 8 لغات عالمية لتصل إلى أكبر قدر من المعتمرين لإثراء تجربة المعتمر والزائر والحاج والعودة لبلادهم والحديث عن بلادنا الغالية بكل إيجابية.
حماية من الصواعقأشار الذهبي، إلى أن أبراج الساعة بفضل الله تحمي جميع الأبراج في المنطقة المركزية من الصواعق، باستقطابها الشحنات الكهربية من خلال مانعات صواعق موزعة على كافة أبراج الساعة وعلى البرج الأساسي يقوم باجتذاب القوه الصاعقيه في السماء وتفريغها بالأرض بأماكن بعيدة عن التيارات الكهربائية لكي لا يخلق موجات كهرومغناطيسة في غصون أجزاء من الثانية دون تأثير على أداء الكهرباء أو الجوالات أو المصاعد.
وتابع أن الساعة تحتوي على عقرب الدقائق بطول نحو 21 مترًا وبوزن نحو 3 طن، وعقرب الساعات بطول نحو 17 متر ووزن نحو 2 طن.
وبين أن الساعة أكبر من ساعة "بيج بن" بأربع مراكز، ويستطيع الزائرون رؤيتها من على بعد 35 كيلو مترًا وهي على 4 جهات عملاقة ومن يزورها عن قرب يراها مذهلة.
وأكد أنها مرجع دقيق للتوقيت، إذ إنها لا تتعطل لأن الصيانة فيها على مدار الساعة وهي تعمل على طاقة تشغيليه متكاملة وتخضع للمراقبة الدائمة كونها رمز من رموز مجمع الأبراج.