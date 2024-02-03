الرياض تتصدر مكالمات العمليات الأمنية في يناير

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- بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت الرياض باقي المناطق في المكالمات الواردة إلى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد 911، خلال يناير الماضي بـ1,091,164 اتصالا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت الرياض باقي المناطق في المكالمات الواردة إلى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد 911، خلال يناير الماضي بـ1,091,164 اتصالا. وتلقى المركز في مناطق الرياض، مكة المكرمة، والشرقية 2,393,629 اتصالا خلال يناير الماضي، وذلك ضمن مهامه في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص، باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بلغات عدة وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة. المكالمات المستقبلة حسب المناطق: 1,091,164 الرياض

826,974 مكة المكرمة

475,491 الشرقية

2,393,629 الإجمالي

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