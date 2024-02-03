الاحتفاء بخريجي برنامج صناعة قصص المانجا المصورة في اليابان

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- بواسطة أيمن الوشواش - احتفت هيئة الأدب والنشر والترجمة أمس الأول بتخريج المشاركين في النسخة الثانية من برنامج أسس صناعة القصص المصورة «المانجا»، البرنامج التدريبي الذي يقام بالتعاون مع شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت هيئة الأدب والنشر والترجمة أمس الأول بتخريج المشاركين في النسخة الثانية من برنامج أسس صناعة القصص المصورة «المانجا»، البرنامج التدريبي الذي يقام بالتعاون مع شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك» مستهدفا موهوبي فن المانجا ضمن برنامج تدريبي احترافي باستخدام التقنيات اليابانية؛ منبع هذا الفن، وذلك في حفل أقيم في أكاديمية كادوكاوا في مدينة طوكيو اليابانية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد علوان، والرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري. وتضمن البرنامج 5 مراحل رئيسة، بدأت بورش العمل الافتراضية التي قدمت نظرة عامة حول مراحل صناعة القصص المصورة، تلتها مرحلة البرنامج التدريبي المكثف، ومن ثم ابتعاث المتدربين إلى اليابان للالتحاق بأكاديمية كادوكاوا الرائدة في مجال صناعة المانجا عالميا، ومن ثم أطلقت مسابقة «منجنها» لتحويل الأمثلة العربية إلى مانجا، وأخيرا أطلقت مسابقة «مانجا القصيد» لتحويل القصائد العربية إلى مانجا.

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