أبناء المرحوم سلمان العمراني يعفون عن قاتل أخيهم

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محمد بن مسعود - الدمام - عفا أبناء المرحوم سلمان صبيح العصابين العمراني، عن قاتل أخيهم لوجه الله، وتم تنازلهم دون أي شروط لوجه الله تعالى، طالبين الأجر والثواب من الله.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الخطوة، التي تعبر عن كرم أبناء المرحوم العمراني وإنسانيتهم، داعين الله أن يجزيهم خير الجزاء.

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