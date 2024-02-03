خطط لتوطين الصناعات العسكرية وتحقيق كفاءة الإنتاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعرض وزارة الدفاع خططها المستقبلية خلال مشاركتها في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024 الذي سيقام اليوم ولمدة 4 أيام في مركز المعارض والمؤتمرات في ملهم.

ورسم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رؤية طموحة وواعدة لتكون وزارة الدفاع متطورة ومتقدمة على جميع الأصعدة من التدريب والتسليح وتوطين الصناعات، وتحقيق كفاءة الإنفاق؛ للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها في ظل تصاعد التهديدات المحيطة.

ففي الـ10 من جمادى الآخرة 1439هـ الموافق الـ 26 من فبراير 2018م، اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية جديدة، ونموذج تشغيلي مستهدف للتطوير، وهيكل تنظيمي، وحوكمة، ومتطلبات للموارد البشرية، أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.

وقد اشتملت الأهداف الاستراتيجية لتطوير الوزارة على تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، وتطوير الأداء التنظيمي للوزارة، وتحديث المعدات والأسلحة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق، ودعم توطين التصنيع العسكري، وتطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات.

ويعتمد تحقيق الأهداف الاستراتيجية على تنفيذ 308 مبادرات لتطوير وزارة الدفاع، تم تفصيلها كلا على حدة في وثيقة شاملة، تتضمن نطاق العمل، والكيان المسؤول عن تنفيذها، ووقت التنفيذ المطلوب، والإجراءات المطلوبة، وبعد ذلك تم تحديد أولويات هذه المبادرات وتنظيمها في ثلاث مراحل بالتناغم مع الأهداف الاستراتيجية، وتمثلت المرحلة الأولى في بناء مركز الوزارة، وإنشاء وكالة الوزارة للشؤون الاستراتيجية، ووكالة الوزارة لخدمات التميز، ووكالة الوزارة للمشتريات والتسليح، بالإضافة إلى إعادة هيكلة رئاسة هيئة الأركان العامة، وتأسيس قيادة القوات المشتركة.

الأهداف الاستراتيجية لتطوير الوزارة:

تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك.

تطوير الأداء التنظيمي للوزارة.

تحديث المعدات والأسلحة.

تحسين كفاءة الإنفاق.

دعم توطين التصنيع العسكري.

تطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات.

مبادئ الهيكل التنظيمي: