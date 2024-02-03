حوادث الانحراف المفاجئ للسيارات تتجاوز 475 ألفا

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- بواسطة أيمن الوشواش - تسبب الانحراف المفاجئ للسيارة في العدد الأكبر من الحوادث المرورية بنحو 475 ألف حادث خلال عام، في حين كان عدم ترك مسافة آمنة بين السائق والسيارة التي أمامه ثاني أكبر مسبب للحوادث بنحو 460 ألف حادث مروري خلال 2022م. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسبب الانحراف المفاجئ للسيارة في العدد الأكبر من الحوادث المرورية بنحو 475 ألف حادث خلال عام، في حين كان عدم ترك مسافة آمنة بين السائق والسيارة التي أمامه ثاني أكبر مسبب للحوادث بنحو 460 ألف حادث مروري خلال 2022م. أما ثالث أكبر مسبب للحوادث المرورية فكان الانشغال عن القيادة والذي تسبب بنحو 194 ألف حادث خلال العام ذاته، بحسب تقرير اللجنة الوزارية للسلامة المرورية في أحدث تقرير لها اطلعت عليه «مكة».

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