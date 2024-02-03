شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاءات وزير الدفاع على هامش اجتماع التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بالرياض اليوم، وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان بجمهورية جيبوتي حسن عمر برهان، وذلك على هامش الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي تستضيفه الرياض.

كما التقى؛ وزير الدفاع بجمهورية السودان الفريق الركن المتقاعد ياسين إبراهيم ياسين عبد الهادي، ووزير الدفاع بالجمهورية الإسلامية الموريتانية حننه ولد سيدي. لقاءات وزير الدفاع جرى خلال اللقاءات استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وبحث التعاون الدفاعي والعسكري، إضافةً إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبد العزيز بن سيف، وممثل المملكة لدى التحالف الإسلامي العسـكري لمحاربة الإرهاب اللواء الركن ظافر بن محمد الشهري.