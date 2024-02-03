شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث التطورات الإقليمية مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، على هامش الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربـة الإرهاب، الذي تستضيفه الرياض اليوم، رئيس الوزراء وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد محمد الدبيبة.

وفي بداية اللقاء نقل سمو وزير الدفاع، تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله-، فيما حمل "الدبيبة" تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. التطورات الإقليمية والدولية جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والعديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وبحث التعاون الدفاعي، ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبد العزيز بن سيف، وممثل المملكة لدى التحالف الإسلامي العسـكري لمحاربـة الإرهـاب اللواء الركن ظافر بن محمد الشهري.

كما حضره من الجانب الليبي وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة عامر، ومستشار رئيس مجلس الوزراء إبراهيم علي إبراهيم.