شكرا لقرائتكم خبر عن منصة مدرستي.. كيف تغير كلمة المرور؟ والان نبدء بالتفاصيل

خطوات تغيير كلمة المرور

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمدرستي من هــــنـــا.

الضغط على زر "استعادة كلمة المرور".

اتباع التعليمات الظاهرة في صفحة استعادة كلمة المرور.

إدخال رقم الهوية/ الإقامة ورقم الجوال.

إدخال "رمز التحقق" الذي تم إرساله لرقم الجوال.

النقر على زر "تحديث كلمة المرور"، وستصلك رسالة عبر رقم الجوال بكلمة المرور الجديدة.

خدمة إعداد الدروس

إعداد الدرس لأكثر من فصل في نفس الوقت.

الاستفادة من الدروس المعدة سابقًا.

إنشاء واجب أو اختبار أو نشاط أثناء إعداد الدرس.

استعراض حالات إعداد الدرس من صفحة الجدول الدراسي.

خدمات منصة مدرستي

الدمام - شريف احمد - تلعب منصة "مدرستي" دورًا هامًا في العملية التعليمية بالمملكة، فيمكن للطلاب الاستفادة والتحصيل الدراسي إلكترونيًا.وأحيانًا يضطر المستفيد من المنصة لتغيير كلمة المرور، ويمكن ذلك بخطوات بسيطة وفقًا للموقع الإلكتروني للمنصة، وهي كالآتي:كما توفر المنصة خدمة إعداد الدروس لتصبح أكثر مرونة، والتي لها مميزات كبيرة، إذ يستطيع المستفيد التمتع بالآتي:وتتيح المنصة مجموعة أخرى من المخدمات، منها خدمة سجل المتابعة اليومي التي توفرها "مدرستي" للتوثيق والرصد الآلي لدرجات الطلاب في الواجبات والاختبارات والمهام الأدائية في المنصة خلال الفصل الدراسي.وتوفر هذه الخدمة مميزات منها تنظيم عملية رصد درجات المهام المختلفة في السجل بشكل آلي، وإضافة ورصد المهام التي جرى تسليمها خارج نطاق المنصة.وتتيح تصدير ملف إكسل أو وورد لأعمال الطلاب من سجلات الفصول المدرسية، وكذلك إضافة وحذف التكليفات المسندة للطلبة من السجل.