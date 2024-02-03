شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

سمو وزير الخارجية الأمير#فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يتلقى اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية الجمهورية التركية السيد هاكان فيدان pic.twitter.com/XjqmQdA0gS— وزارة الخارجية(@KSAMOFA) سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يتلقى اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية الجمهورية التركية السيد هاكان فيدان pic.twitter.com/XjqmQdA0gS — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 3, 2024

التطورات في قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية الجمهورية التركية السيد هاكان فيدان.وجرى خلال الاتصال بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.وأمس كان قد تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.وجرى خلال الاتصال مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.