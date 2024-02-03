شكرا لقرائتكم خبر عن صور| خدمة ضيوف الرحمن.. منفذ جديدة عرعر يستقبل 28 ألف معتمر عراقي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل منفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية اليوم، أكثر من 28 ألف من المعتمرين القادمين براً من جمهورية العراق وذلك بداية من 1 فبراير الجاري وحتى مساء اليوم.
ووثقت وكالة الأنباء السعودية الخدمات المقدمة للمعتمرين العراقيين بمنفذ جديدة ضمن منظومة القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن الذي تضمن تهيئة المصليات وركن الضيافة وجناحًا إسعافيًا للخدمات الطبية وتأمين برادات لسقيا الماء وتوفير كراسي استرخاء، بمشاركة المتطوعين التابعين للجهات الحكومية والأهلية في منطقة الحدود الشمالية.
ووثقت وكالة الأنباء السعودية الخدمات المقدمة للمعتمرين العراقيين بمنفذ جديدة ضمن منظومة القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن الذي تضمن تهيئة المصليات وركن الضيافة وجناحًا إسعافيًا للخدمات الطبية وتأمين برادات لسقيا الماء وتوفير كراسي استرخاء، بمشاركة المتطوعين التابعين للجهات الحكومية والأهلية في منطقة الحدود الشمالية.