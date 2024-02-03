شكرا لقرائتكم خبر عن صور| خدمة ضيوف الرحمن.. منفذ جديدة عرعر يستقبل 28 ألف معتمر عراقي والان نبدء بالتفاصيل



ووثقت وكالة الأنباء

المعتمرون العراقيون وعبر عدد من المعتمرين العراقيين عن شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن على الدوام، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج, مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.

الدمام - شريف احمد - استقبل منفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية اليوم، أكثر من 28 ألف من المعتمرين القادمين براً من جمهورية العراق وذلك بداية من 1 فبراير الجاري وحتى مساء اليوم.ووثقت وكالة الأنباء السعودية الخدمات المقدمة للمعتمرين العراقيين بمنفذ جديدة ضمن منظومة القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن الذي تضمن تهيئة المصليات وركن الضيافة وجناحًا إسعافيًا للخدمات الطبية وتأمين برادات لسقيا الماء وتوفير كراسي استرخاء، بمشاركة المتطوعين التابعين للجهات الحكومية والأهلية في منطقة الحدود الشمالية.وعبر عدد من المعتمرين العراقيين عن شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن على الدوام، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج, مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.