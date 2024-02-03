شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تمرين "رماح النصر 2024" بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، غدًا، فعاليات تمرين "رماح النصر 2024"، بمشاركة قوات من 10 دول شقيقة وصديقة.

وقال قائد التمرين اللواء الطيار الركن خالد بن محمد الحربي، إن تمرين "رماح النصر 2024" سيساهم في رفع الجاهزية القتالية للقوات المشاركة، من خلال تنفيذ تمرين تكتيكي مشترك ومختلط، يحاكي التهديدات الإقليمية ويوحِّد مفاهيم العمليات الجوية المشتركة متعددة الأبعاد في بيئة حرب إلكترونية متقدمة. رماح النصر 2024 أشار قائد التمرين إلى أن تمرين "رماح النصر 2024" سيُنفذ في الفترة 01 – 18 فبراير 2024، وستشارك فيه أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة.

كما يشارك في التمرين، قوات من مملكة البحرين، وجمهورية فرنسا، وجمهورية اليونان، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.​