نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير مشاري بن مقرن بن محمد بن مقرن

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صلاة الميت على الأمير مشاري بن مقرن بن محمد بن مقرن

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشاري بن مقرن بن محمد بن مقرن آل سعود - رحمه الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن محمد بن مقرن، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن مقرن بن مشاري، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن مشاري، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري.كما أدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير بندر بن مشاري بن مقرن بن محمد بن مقرن، صاحب السمو الأمير مقرن بن مشاري بن مقرن بن محمد بن مقرن، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.