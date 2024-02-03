قال متحدث الأرصاد حسين القحطاني، إن موجات البرد الحالية ليست الأخيرة هذا العام. وأضاف خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أن هناك المزيد من هذه الموجات خلال الشتاء الحالي. وتوقع القحطاني تأثر المملكة بموجات قادمة من الشمال، مشيرا إلى تدني درجات الحرارة إلى درجة واحدة، وأن الشتاء الحالي يعتبر دافئ نسبيا مقارنة بالأعوام السابقة.



كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: موجات البرد الحالية ليست الأخيرة بل المزيد منها قادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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