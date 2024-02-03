شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يرأس اجتماع نظرائه في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتح صاحـب السـمو الملكـي الأميـر خالـد بـن سـلمان بـن عبد العزيـز، وزيـر الدفـاع رئيـس مجلـس وزراء دفـاع دول التحالـف الإسلامـي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، أعمـال الاجتمـاع الثانـي لمجلـس وزراء دفـاع دول التحالـف الإسلامـي العسـكري لمحاربـة الإرهـاب.
وتسـتضيف الاجتماع العاصمـة الريـاض تحت شـعار "محاربـة الإرهـاب مسـؤولية مشـتركة"، بمشـاركة وزراء الدفـاع مـن الـدول الأعضـاء والـدول الداعمـة.
وتسـتضيف الاجتماع العاصمـة الريـاض تحت شـعار "محاربـة الإرهـاب مسـؤولية مشـتركة"، بمشـاركة وزراء الدفـاع مـن الـدول الأعضـاء والـدول الداعمـة.