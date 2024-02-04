شكرا لقرائتكم خبر عن رفحاء والجوف.. ضبط 3 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

مكافحة المخدرات

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما مادة الحشيش المخدر و(4350) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. This is a Twitter Status تقبض على شخصين في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما مواد مخدرة.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.