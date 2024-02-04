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شكرا لقرائتكم خبر عن "موهبة" ومدينة الملك عبدالله الطبية تعززان قدرات الموهوبين السعوديين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، مذكرة تعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتنمية القدرات البشرية السعودية وتعزيز جانب المسؤولية المجتمعية تجاه الطلاب والطالبات الموهوبين.
ووقع مذكرة التعاون، نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين بموهبة الدكتور باسل بن عبدالله السدحان، والمدير التنفيذي للأبحاث والابتكار بمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور خالد سلمان، وذلك على هامش معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024"، المنعقد حالياً بجامعة الملك سعود في الرياض خلال الفترة 31 يناير وحتى 4 فبراير 2024.
وتنص الاتفاقية على العمل على تجويد وتكامل الخدمات والمخرجات المقدمة لخدمة الطلاب الموهوبين، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الموهبة والإبداع، وتنفيذ المشاريع الابتكارية المختلفة.
ورحبت "موهبة" بالتعاون مع مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، منوهةً بالخدمات التي تقدمها كونها منشأة غير ربحية في مجال الرعاية الصحية المتخصصة والدقيقة، والتزامها بأعلى معايير الجودة والتميز والتكامل في رعاية المريض والتعليم والأبحاث والابتكار.
وأكدت "موهبة"، حرصها على تعزيز شراكتها مع المدينة الطبية وتبادل الخبرات، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في صقل قدرات وإمكانات الموهوبين السعوديين في المجالات العلمية المتنوعة، وفق أحدث الممارسات التربوية العلمية ذات العلاقة بالموهبة والإبداع لبناء قادة المستقبل.
ووقع مذكرة التعاون، نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين بموهبة الدكتور باسل بن عبدالله السدحان، والمدير التنفيذي للأبحاث والابتكار بمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور خالد سلمان، وذلك على هامش معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024"، المنعقد حالياً بجامعة الملك سعود في الرياض خلال الفترة 31 يناير وحتى 4 فبراير 2024.
منظومة الإبداع والموهبةاتفق الطرفان على تعزيز دور مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في المشاركة في إحياء منظومة الإبداع والموهبة بالتعاون مع مؤسسة "موهبة"، لاحتضان وتسريع المشاريع والأفكار البحثية والابتكارية، وتقديم الدعم والتوجيه للمبادرات والمشاريع والأنشطة التي تخدم أهداف الاتفاقية.
وتنص الاتفاقية على العمل على تجويد وتكامل الخدمات والمخرجات المقدمة لخدمة الطلاب الموهوبين، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الموهبة والإبداع، وتنفيذ المشاريع الابتكارية المختلفة.
البرامج الإثرائية البحثيةكما نصت الاتفاقية على ترشيح محكمين ومشرفين من مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، للمشاركة في البرامج والمشاريع والأنشطة المختلفة التي تقدمها موهبة، والمشاركة في برنامج التلمذة من خلال ترشيح المدينة للمتخصصين في المجالات العلمية المختلفة، بجانب استضافة البرامج الإثرائية البحثية والابتكارية التي تستهدف طلاب وطالبات المدينة.
ورحبت "موهبة" بالتعاون مع مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، منوهةً بالخدمات التي تقدمها كونها منشأة غير ربحية في مجال الرعاية الصحية المتخصصة والدقيقة، والتزامها بأعلى معايير الجودة والتميز والتكامل في رعاية المريض والتعليم والأبحاث والابتكار.
وأكدت "موهبة"، حرصها على تعزيز شراكتها مع المدينة الطبية وتبادل الخبرات، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في صقل قدرات وإمكانات الموهوبين السعوديين في المجالات العلمية المتنوعة، وفق أحدث الممارسات التربوية العلمية ذات العلاقة بالموهبة والإبداع لبناء قادة المستقبل.