شكرا لقرائتكم خبر عن عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يبدون سعادتهم وفخرهم بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع مدير ‏المدرسة الإسلامية في زغرب بكرواتيا مولودي آرسلاني باسمه ونيابة عن الوفد الكرواتي، شُكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله - على دعوتهم لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.

وثمّن جميع الجهود والخدمات المُقدمة لهم للتيسير عليهم في زيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة، مُنذ اللحظات الأولى عند وصولهم للمملكة. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة وأضاف "آرسلاني": أن عدد الكرواتيين في البرنامج يبلغ 10 أشخاص، كلهم يبدون سعادتهم بهذه الزيارة وفخرهم بهذه البلاد المُباركة، داعين الله تعالى أن يُمن على هذا البلد بالخير وأن يواصلوا التقدم والازدهار.

من جهته، عبر ضيف البرنامج المُعتمر يعقوب القادم من لندن، عن سعادته البالغة لوجوده في هذه الأرض المُباركة، موجهاً شُكره لكل من أسهم في الترتيب والتنسيق لهذه الرحلة المذُهلة بكامل تفاصيلها منذ وصوله للمملكة، داعياً الله تعالى أن يجزي جميع القائمين على هذا البرنامج خير الجزاء لكل ما يُقدمونه لخدمة الضيوف. عمل جليل مُبارك وأكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، عمل جليل مُبارك وهو من أفضل الأعمال وأجلّ القُربات التي يتقرب بها العبد إلى الله -جلّ وعلا-.

وتابع: فهو يحتضن مجموعة من المسلمين من شتى أنحاء العالم، جمعتهم رابطة واحدة وهي رابطة الأخوة في الله، وتحتضنهم مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتنسيق وخدمة مُميزة تُشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ودعا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء على هذا البرنامج الجليل والمميز لخدمة الإسلام والمسلمين. 250 معتمراً ومعتمرة ويضم برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، في هذه المرحلة 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة، ويمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وهذه الدول تشمل: البوسنة والهرسك، وألبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وبريطانيا، والبرازيل، والأرجنتين.

ويُقدم لهم في هذه الرحلة عدد من البرامج المتنوعة خلال إقامتهم في المدينة المنورة، كزيارة مسجد قباء والمواقع التاريخية والثقافية قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.