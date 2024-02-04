شكرا لقرائتكم خبر عن "ندلب" يستعرض إنجازاته بمعرض الدفاع العالمي 2024 والان نبدء بالتفاصيل

استقطاب الاستثمارات وتشجيع الشراكات الدولية

"#للغد_نستعد ونستعرض في #معرض_الدفاع_العالمي أبرز مبادرات برنامج #ندلب في توطين الصناعات العسكرية.

الرياض

4-8 فبراير

(Hall 2 East - P16)" pic.twitter.com/i6kCJPtTeW— برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (@NIDLP_2030) "#للغد_نستعد ونستعرض في #معرض_الدفاع_العالمي أبرز مبادرات برنامج #ندلب في توطين الصناعات العسكرية.



📍الرياض

📅 4-8 فبراير

🔸 (Hall 2 East - P16)" pic.twitter.com/i6kCJPtTeW — برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (@NIDLP_2030) February 3, 2024

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

الدمام - شريف احمد - يشارك برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي، خلال الفترة 4 - 8 فبراير الجاري، بجناح يستعرض من خلاله أبرز الإنجازات على مستوى القطاعات التنفيذية ومحاور التركيز.هذا بالإضافة إلى المبادرات الأسياسية في مجال الصناعات العسكرية والأمنية، مع إتاحة منصة للتواصل بين الخبراء والمستثمرين وصانعي القرار.كما يهدف من خلال هذه المشاركة إلى استقطاب الاستثمارات وتشجيع الشراكات الدولية، مما يسهم في تسريع وتيرة التطوير والابتكار في هذه القطاعات الحيوية.ويهدف المعرض في نسخته الثانية إلى تعزيز مكانة المملكة وجهة عالمية رائدة الصناعات النوعية، وتبادل الخبرات التصنيعية والاستفادة من أحدث التقنيات وتسليط الضوء على التكنولوجيات الحديثة في مجال الصناعات العسكرية.كما يستعرض مستقبل الصناعات البرية والبحرية والجوية وأمن المعلومات، إضافة إلى أحدث أنظمة التوافق العملياتية حول العالم، فضلاً عن أحدث الطرازات من الطائرات الحربية والمُسيرة والأقمار الصناعية العسكرية.يذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" يسعى بالمشاركة مع جهاته التنفيذية إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.ويأتي ذلك من خلال أربعة قطاعات رئيسية هي: (الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية), بالإضافة إلى محوري تركيز هما الثورة الصناعية الرابعة والمحتوى المحلي، لتعظيم الأثر الاقتصادي المتحقق منها.