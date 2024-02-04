شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب قبالة الساحل الشمالي لبيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر المياه قبالة الساحل الشمالي لبيرو يوم السبت.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن الزلزال كان على عمق 122.5 كيلومتر، وعند التقاء خط عرض 8.03 درجة جنوبًا وخط طول 79.73 درجة غربا، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

