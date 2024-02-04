شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأرصاد يحذر من رياح شديدة على منطقة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من هبوب رياح شديدة على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، يصاحبها تدن مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعٌ في الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الوجه، وأملج، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً. طقس اليوم توقع مركز الأرصاد أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة، وذلك في تقريره عن حالة الطقس لليوم.

ورجح تكوّن صقيع وضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، في حين يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

