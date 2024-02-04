انت الان تتابع هل الهوية الوطنية شرط لإصدار جواز سفر لمن فوق الـ 10 أعوام؟.. "الجوازات" توضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 9:06 صباحاً

أوضح الحساب الرسمي للجوازات، أنه يتم إصدار وتجديد جواز السفر عبر منصة أبشر لولي الأمر، علماً أنه يتطلب وجود الهوية الوطنية لمن بلغ 10 أعوام فأكثر. جاء ذلك في ردٍ على استفسار "الخليج 365"، حول اشتراط وجود هوية وطنية لإصدار جواز سفر لمَن أعمارهم فوق 10 أعوام. وتابع: يتطلب ذلك تسجيل الخصائص الحيوية لهم (البصمة والصورة)؛ وذلك عن طريق حجز موعد إلكتروني؛ لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية لإصدار هوية وطنية في مناطق المملكة قبل تقديم طلب إصدار أو تجديد جواز سفر.

كانت هذه تفاصيل خبر هل الهوية الوطنية شرط لإصدار جواز سفر لمن فوق الـ 10 أعوام؟.. "الجوازات" توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.