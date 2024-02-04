شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم مكة" تطلق التصفيات الختامية لمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية والان نبدء بالتفاصيل

مسارات المسابقة

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، متمثلة في قسم النشاط الطلابي، اليوم الأحد، التصفيات الختامية لمسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى الإدارة لعام 1445هـ.واستهدفت التصفيات 68 طالبة من طالبات مراحل التعليم العام (حكومي وأهلي) بهدف تشجيعهن على التنافس في حفظ كتاب الله وتلاوته وحفظ السنة النبوية وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك، وإذكاء جذوة المنافسة الإيمانية بين الطالبات في حفظ كلام الله تعالى وتدبر معانيه.وتأتي المسابقة ضمن جهود العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية التي تبذلها الإدارة، وتسعى إلى ربط الطالبات بكتاب الله وسنة الرسول.وتتضمن المسابقة مسارين وهما : مسار القرآن الكريم ومسار السنة النبوية ، حيث يشمل مسار القرآن الكريم 5 فروع : حفظ القرآن الكريم كاملاً ، حفظ 20 جزء ، حفظ 15 جزء ، حفظ 10 أجزاء ، حفظ 5 أجزاء ، أما مسابقة السنة النبوية فتحوي فرع حفظ متن الأربعين النووية .